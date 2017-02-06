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07:05 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области ожидаются морозные ночи до минус 37 градусов

Синоптики прогнозируют: каждый день температура воздуха будет понижаться.

Источник: AP 2016

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы подготовило уточнённый прогноз погоды на первые дни насупившей рабочей недели.

Сегодня, 6 февраля, в тёмное время суток наблюдается −22…−27°. Днём потеплеет до −14…−19°. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, а также метель. В отдельных районах метеорологи прогнозируют порывистый ветер.

Во вторник, 7 февраля, небольшой снег и метель сохранятся. Порывистый ветер в некоторых сельских районах — тоже. Температура воздуха в северной и южной половинах Омской области будет различаться. На юге (и в Омске в том числе) ночью ожидается −17…−22°, днём будет −12…−17°. На севере и ночью, и днём окажется куда холоднее: −24…−29°.

В среду, 8 февраля, морозы установятся во всём регионе. Особенно холодно будет ночью в северной половине: −27…−32°, при прояснении до -37°. В южной половине ожидается −21…−26°. Днём везде прогнозируется −21…−26°. Синоптики обещают небольшой снегопад.

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