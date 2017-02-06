Пермяков ожидает аномально холодная неделя

Синоптики предупреждают пермяков об аномальных холодах. По данным ГИС-Центра ПГНИУ, средняя температура за неделю будет на 6−9 градусов ниже нормы и составит -20 градусов.

«Неделя начнется с ультраполярного вторжения. Днём 6 февраля по северу края будет малооблачно, по югу — уменьшение облачности в течение дня, вечером ясно. Температура воздуха днем по югу края составит −15… −20 градусов, по северу до -23 градусов. В Перми днем ожидается −16… −18 градусов, вечером температура опустится до -20 градусов. Во вторник, 7 февраля температура понизится — в Перми утром будет до -29 градусов, по северо-западу края до -33 градусов. Ночь на 8 февраля ожидается такой же морозной — с минимальной температурой в Прикамье до -35 градусов. В Перми ожидается до −27… −29 градусов», — пояснили учёные.