Татьяна Арно назвала Пермь культурной столицей России

Телеведущая Татьяна Арно, посетившая на прошлой неделе генеральный прогон спектакля «Травиата» в Пермском театре оперы и балета, осталась в восторге от краевой столицы. Впечатлениями от увиденного она поделилась на своей страничке в инстаграм. По мнению известной телеведущей, Пермь можно назвать ещё одной культурной столицей России.

«Это без сомнений ещё одна культурная столица России, и точка силы у неё — Пермский театр оперы и балета под руководством Теодора Курентзиса. Этот спектакль вряд ли привезут в Москву в ближайшее время. Так что есть прекрасный повод слетать в Пермь. Музей деревянной скульптуры, дом- музей Дягилева, Театр оперы и балета, уральские пельмени и даже горнолыжные склоны в получасе езды от Перми», — написала ведущая.