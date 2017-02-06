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07:03 (мск), источник: АиФ Прикамье

Татьяна Арно назвала Пермь культурной столицей России

Телеведущая восхитилась театром оперы и балета, а также музеем деревянной скульптуры и домом-музеем Дягилева.

Телеведущая Татьяна Арно, посетившая на прошлой неделе генеральный прогон спектакля «Травиата» в Пермском театре оперы и балета, осталась в восторге от краевой столицы. Впечатлениями от увиденного она поделилась на своей страничке в инстаграм. По мнению известной телеведущей, Пермь можно назвать ещё одной культурной столицей России.

«Это без сомнений ещё одна культурная столица России, и точка силы у неё — Пермский театр оперы и балета под руководством Теодора Курентзиса. Этот спектакль вряд ли привезут в Москву в ближайшее время. Так что есть прекрасный повод слетать в Пермь. Музей деревянной скульптуры, дом- музей Дягилева, Театр оперы и балета, уральские пельмени и даже горнолыжные склоны в получасе езды от Перми», — написала ведущая.

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