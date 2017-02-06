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06:22 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На Таймыре продлили запрет на ловлю ценных пород рыбы

В водоемах полуострова нельзя ловить нельму и осетра.

Власти Таймыра продлили действие запрета на вылов ценных пород рыбы — нельмы и осетра. Ограничения введены с целью укрепления популяции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Таймырского района.

По словам представителей власти, запрет на ловлю нельмы был введен еще несколько лет назад и неоднократно продлевался. На добычу других пород рыбы введены квоты.

Так, коренные народы имеют право поймать около 325,5 тонн водных ресурсов. Любителям и спортсменам разрешено поймать 4 тонны. В квоту попадают пелядь, сиг, омуль, окунь и другие породы рыбы.

Нельма — рыба из семейства лососевых, обитающая в северных реках России. Популяция рыбы сокращается из-за массового вылова и ухудшения условий обитания.

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