Дороги закрыты в четырех регионах Казахстана

АСТАНА, 6 фев — Sputnik. Движение автотранспорта на дорогах четырех областей Казахстана закрыто в связи с плохой видимостью из-за метели, сообщается на сайте комитета по ЧС.

В Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, нулевая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на а/д: Самара — Шымкент (615−526 км, п. Кобда — граница ЗКО), Актобе — Астрахань (11−330 км, г. Актобе — граница Атырауской области), Самара — Шымкент (718−618 км, г. Актобе — п. Кобда), Самара — Шымкент (773−836 км, п. Белогорка — г. Хромтау); Актобе — Орск (17−135 км, п. Пригородный-2 — граница РФ); Актобе — Оренбург (8−99км, г. Актобе — граница РФ); Донское — Бадамша (6−45 км), Петропавловка — Хазретовка (0−36 км), Актобе — Родниковка — Мартук (5−93 км), Шубаркудык — Уил — Кобда — Соль-Илецк (0−371 км), Покровка — Темир — Кенкияк — Эмба (0−175 км), Актобе — Болгарка — Шубаркудык (2−190 км).

В Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, плохая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения Самара — Шымкент (330−526 км).

В Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги областного значения Талдыкорган — Капал (0−76 км).

В Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участках автодорог Павловка — Галицкое (0−40 км), Чернорецк — Ольгино — Успенка — Шарбакты (80−149 км).