Виктор Назаров в омской кофейне читал книгу Достоевского

Губернатор Омской области принял участи в акции #ЯЧитаюДостоевского. Об этом он сообщил в подписи к фото в своём Instagram.

На снимке видно, что Виктор Назаров прочитал уже около половины книги, однако какое именно произведение читал губернатор — пока неизвестно.