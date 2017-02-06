Виктор Назаров в омской кофейне читал книгу Достоевского
Губернатор принял участи в акции #ЯЧитаюДостоевского.
Губернатор принял участи в акции #ЯЧитаюДостоевского.
Губернатор Омской области принял участи в акции #ЯЧитаюДостоевского. Об этом он сообщил в подписи к фото в своём Instagram.
На снимке видно, что Виктор Назаров прочитал уже около половины книги, однако какое именно произведение читал губернатор — пока неизвестно.
Омичи активно комментируют снимок, отмечая, что он получился очень уютным и не наигранным.