Карантин в школах Омска и области завершен
Карантин в школах и детских садах Омской области прекращается. Во вторник, 7 февраля, учреждения будут работать в штатном режиме.
Карантин в школах и детских садах Омской области прекращается. Во вторник, 7 февраля, учреждения будут работать в штатном режиме.
«Уважаемые родители. С завтрашнего дня карантин в детских садах и школах завершен», — в понедельник, 6 февраля, обратился к родителям начальник ГУИП Омской области Станислав Сумароков через соцсеть Twitter.
Напомним, карантин в Омске и 15-ти районах области действовал с 26 января. Причиной отмены занятий стал рост случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.