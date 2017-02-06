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07:31 (мск), источник: СуперОмск

Карантин в школах Омска и области завершен

Карантин в школах и детских садах Омской области прекращается. Во вторник, 7 февраля, учреждения будут работать в штатном режиме.

«Уважаемые родители. С завтрашнего дня карантин в детских садах и школах завершен», — в понедельник, 6 февраля, обратился к родителям начальник ГУИП Омской области Станислав Сумароков через соцсеть Twitter.

Напомним, карантин в Омске и 15-ти районах области действовал с 26 января. Причиной отмены занятий стал рост случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

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