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07:07 (мск), источник: Newtimes.kz

Солдаты Нацгвардии нашли потерявшегося ребенка в Уральске

В Уральске солдаты Нацгвардии в течение получаса смогли найти потерявшегося ребенка, передает «Уральская неделя» со ссылкой на пресс-службу Нацгваридии.

Источник: Newtimes.kz

2 февраля около 18.30 на рацию начальника патрульной группы лейтенанта Нурсейтова поступила информации о том, что в районе Хлебного завода, потерялась четырехлетняя девочка, которая игралась во дворе своего дома. Ориентировка незамедлительно была передана всем службам и патрулям. Вскоре все ближайшие войсковые наряды были ориентированы на поиски ребенка.

«В этот же вечер около 18:40, начальник патрульной группы лейтенант И. Нурсейтов, патрульные рядовые А. Шарипов и Т. Увалиев заметили плачущего ребенка, возле памятника М. Маметовой подходящего по ориентировке. Подойдя к ней, узнали от нее о том, что, она потерялась»,― сообщается в пресс-службе.

Благодаря грамотным и своевременным действиям военнослужащих девочку тут же отвезли в ближайший опорный участок полиции, где передали в руки счастливых родителей.

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