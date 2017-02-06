Авиадебошира с заложенными ушами оштрафовали на 500 рублей

Вечером 3 февраля полицейские снял с рейса авиакомпании Azur Air нетрезвого мужчину, который конфликтовал с бортпроводником. Задержки рейса из-за инцидента не произошло.



Задержанный заявил, что у него заложило уши, на что он пожаловался бортпроводнику. Работник воздушного судна якобы ответил грубостью и завязалась «словесная перепалка». При задержании мужчина сопротивления не оказывал. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что пассажир «избил» бортпроводинка, после чего ему потребовалась медицинская помощь.



Мужчина был отправлен на проведение медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Было возбуждено дело об административном правонарушении (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»). Дебоширу предстоит заплатить штраф 500 рублей, сообщает КП. .