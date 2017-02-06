Челябинцы всю неделю могут смотреть на МКС с Земли и наоборот

Жители Челябинской области всю неделю имеют шанс видеть Международную космическую станцию, которая пролетает над Землей, — график появления МКС в небе над столицей Южного Урала опубликован на сайте Роскосмоса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

До 11 февраля траектория Международной космической станции будет проходить над большей частью территории России. И Челябинск — не исключение. У жителей всего региона есть возможность при ясной погоде увидеть станцию в вечернем и ночном небе.

«МКС движется в направлении с запада на восток, увидеть самый яркий искусственный спутник Земли можно даже невооруженным глазом. Опубликованы примерные графики прохода МКС в зоне видимости ряда российских городов», — говорится на сайте Роскосмоса.

Всю неделю челябинцев ждет облачная погода, однако в четверг и пятницу возможны прояснения.

Примечательно, что посмотреть можно не только на МКС с Земли, но и наоборот. На станции установлена вебкамера, картинка с которой транслируется на ряде сайтов в режиме реального времени. Если экран темный — значит, МКС в тени.