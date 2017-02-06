Челябинцы всю неделю могут смотреть на МКС с Земли и наоборот
До 11 февраля траектория полета Международной космической станции проходит через большинство городов России.
До 11 февраля траектория полета Международной космической станции проходит через большинство городов России.
Жители Челябинской области всю неделю имеют шанс видеть Международную космическую станцию, которая пролетает над Землей, — график появления МКС в небе над столицей Южного Урала опубликован на сайте Роскосмоса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
До 11 февраля траектория Международной космической станции будет проходить над большей частью территории России. И Челябинск — не исключение. У жителей всего региона есть возможность при ясной погоде увидеть станцию в вечернем и ночном небе.
«МКС движется в направлении с запада на восток, увидеть самый яркий искусственный спутник Земли можно даже невооруженным глазом. Опубликованы примерные графики прохода МКС в зоне видимости ряда российских городов», — говорится на сайте Роскосмоса.
Всю неделю челябинцев ждет облачная погода, однако в четверг и пятницу возможны прояснения.
Примечательно, что посмотреть можно не только на МКС с Земли, но и наоборот. На станции установлена вебкамера, картинка с которой транслируется на ряде сайтов в режиме реального времени. Если экран темный — значит, МКС в тени.