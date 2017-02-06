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07:26 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске массово демонтируют незаконные провода

В филиале ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Красноярскэнерго» началась масштабная проверка волоконно-оптических и кабельных линий связи, установленных на высоковольтных линиях и в охранных зонах энергообъектов филиала.

Источник: РИА "Новости"

С января по август этого года все незаконно размещенные средства связи будут демонтированы. Ревизия проводится с целью увеличения надежности электросетевого комплекса и улучшения функционирования городского хозяйства Красноярска и пригорода.

Напомним, несанкционированные действия в охранной зоне приводят к серьезным последствиям: тяжелым травмам, а зачастую и смерти. Кроме этого, даже самое незначительное повреждение электрооборудования может на длительное время оставить без электричества целые города, деревни и поселки. Помимо смертельной опасности, нарушение требований влечет за собой административную ответственность.

Филиал «Красноярскэнерго» рекомендует операторам связи и другим предприятиям, имеющим размещенные средства связи на энергообъектах филиала с отсутствием технических условий и договоров на размещение, в ближайшее время обратиться в дочернее общество ПАО «Россети» — АО «Управление ВОЛС-ВЛ» для получения технических условий, оформления договорных отношений и узаконивания размещения средств связи.

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