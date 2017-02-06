Попрошайки в Хабаровске: кто пускает волонтеров в автобус

Хабаровск, 6 февраля, AmurMedia.

Транспортники Хабаровска не будут решать ситуацию со сборщиками пожертвований на маршрутах общественного транспорта. Почему пассажирам автобусов не избежать назойливых просителей, обязаны ли волонтеры платить за проезд и имеют ли право кондукторы не пускать сборщиков в салон, сообщили корр. ИА AmurMedia директор ХПАТП-1 Алексей Деменок и исполнительный директор «Независимого союза пассажирских перевозчиков Хабаровска» Елена Шадуя.

Напомним, что в последнее время жителей города снова стали одолевать в общественном транспорте люди с копилочками, которые собирают пожертвование на те или иные якобы благие цели: лечение тяжело больных детей, содержание приютов, помощь беженцам и т. п.

Однако, как оказалось, в муниципальном транспортном предприятии не имеют ничего против мешающих пассажирам настырных попрошаек в общественном транспорте. Самое главное, чтобы сборщики оплатили проезд.

— Раньше были прецеденты, когда волонтеры ездили бесплатно. Но летом прошлого года все это было прекращено. Было дано указание всем кондукторам, чтобы брали деньги со всех пассажиров. Никто бесплатно не ездит. Сам видел, как в центре такой волонтер с коробкой не мог сесть, потому что кондукторы не пускали его бесплатно, — уверил директор ХПАТП-1 Алексей Деменок.

При этом, директор предприятия, казалось, совсем не возражает против дискомфорта пассажиров, который им причиняет сомнительное соседство. Ведь в итоге получается, что пассажир, заплатив за проезд, вынужден еще и общаться с попрошайками, выслушивая бесконечные слезные истории о якобы больных детях и увечных собаках.

Стоит отметить, что и частные перевозчики, как выяснилось, также смотрят на автобусных просителей сквозь пальцы. По мнению директора «Независимого союза пассажирских перевозчиков Хабаровска» Елены Шадуя, разбираться с попрошайками в салоне должны сами кондукторы. А подавать или нет настырным волонтерам, считает предприниматель, стоит думать пассажирам, которым приходится делить автобус с крикливыми людьми, мешающими, особенно в час пик, своими коробками.

— Я лично не вижу проблемы в этой ситуации. Мы никаких инструктажей по поводу волонтеров не проводили. Но тут нужно понимать, что для кондуктора любой, кто зашел и продолжает ехать — пассажир. И с него нужно требовать оплату. Если же не стоят датчики пассажироучета, невзятая оплата остается на совести кондуктора. Лично я считаю, что люди могут везде просить милостыню, нигде это не запрещено. И лично я дала бы немного денег такому волонтеру, — заключила Елена Шадуя.