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07:48 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе в связи с проведением «Лыжни России» перекроют несколько улиц

В Уфе пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», в связи с этим в Деме будут частично перекрыты некоторые улицы, сообщает мэрия.

Мероприятие состоится 10 и 11 февраля на четырех площадках: стадион «Водник», ПКиО «Кашкадан», СОК «Биатлон» и лесопарковая зона «Баланово». С расписанием можно ознакомится здесь. Вместе с любителями на лыжи встанут спортсмены-профессионалы и олимпийские чемпионы. Ожидается, что участие в «Лыжне России» примут более 10 тысяч лыжников.

Ради этого 11 февраля с 8:00 до 16:00 будет перекрыто движение транспорта по проезду от улицы Грозненской до улицы Баланово.

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