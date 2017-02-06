В Уфе в связи с проведением «Лыжни России» перекроют несколько улиц
В Уфе пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», в связи с этим в Деме будут частично перекрыты некоторые улицы, сообщает мэрия.
В Уфе пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», в связи с этим в Деме будут частично перекрыты некоторые улицы, сообщает мэрия.
Мероприятие состоится 10 и 11 февраля на четырех площадках: стадион «Водник», ПКиО «Кашкадан», СОК «Биатлон» и лесопарковая зона «Баланово». С расписанием можно ознакомится здесь. Вместе с любителями на лыжи встанут
Ради этого 11 февраля с 8:00 до 16:00 будет перекрыто движение транспорта по проезду от улицы Грозненской до улицы Баланово.