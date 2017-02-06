В Уфе в связи с проведением «Лыжни России» перекроют несколько улиц

Мероприятие состоится 10 и 11 февраля на четырех площадках: стадион «Водник», ПКиО «Кашкадан», СОК «Биатлон» и лесопарковая зона «Баланово». С расписанием можно ознакомится здесь. Вместе с любителями на лыжи встанут спортсмены-профессионалы и олимпийские чемпионы. Ожидается, что участие в «Лыжне России» примут более 10 тысяч лыжников.

Ради этого 11 февраля с 8:00 до 16:00 будет перекрыто движение транспорта по проезду от улицы Грозненской до улицы Баланово.