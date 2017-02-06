В сельском поселении Башкирии открылся современный многофункциональный культурный центр

К этому событию сельчане шли последовательно и целенаправленно. В 2015 году они участвовали в республиканском конкурсе на лучшее учреждение культуры. Сельская библиотека получила грант в размере 100 тысяч рублей. Средства были направлены на укрепление материально-технической базы библиотеки. В 2016 году, участвуя в этом же конкурсе, стотысячный грант выиграл уже сельский клуб. На деньги приобрели музыкальную аппаратуру и проектор. В рамках партийного проекта «Реальные дела» была отремонтирована детская площадка.

Также в минувшем году район прошёл конкурсный отбор для предоставления субсидий из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Культура России» и получил денежный грант в размере 192,5 тысячи рублей. Добавив деньги из местного бюджета, грант направили на перепрофилирование сельского Дома культуры села Нижнеулу-Елга.

На сегодняшний день в многофункциональном сельском центре созданы все условия для хорошего отдыха, полезного досуга всей семьи.

Клуб соответствует современным требованиям. Оборудована молодёжная досуговая зона, оснащённая столом для настольных игр, телевизором, имеется дискозал. Здесь же расположена игровая зона для детей. Преобразилась и модельная библиотека, появился выставочный зал.

В церемонии открытия приняла участие заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Головина. Она поздравила жителей со столь значимым для района событием. Глава сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет Ольга Зарянова, обращаясь к односельчанам, выразила надежду, что талантливая молодежь и старшее поколение сельчан будут и впредь оказывать помощь в работе по сохранению народных традиций, воспитанию уважительного отношения к истории своего народа, любви к многонациональной родине.

Село Нижнеулу-Елга является центром сохранения чувашской национальной культуры. Сельское поселение объединяет творческие коллективы и отдельных лиц, заинтересованных в сохранении и развитии чувашского языка, культуры, литературы и искусства, в росте социально- культурной активности широких масс населения, участвующих в популяризации достижении национальной культуры. На счету районного национально-культурного общества чувашей — проведение дней чувашской культуры, районного канаша чувашей, концертов Чувашского государственного ансамбля песни и танца, организация поэтических вечеров в литературной гостиной сельской библиотеки. В настоящее время готовится проект брендового мероприятия общества «Нижнеулу-Елгинские соцветия».