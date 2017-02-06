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07:38 (мск), источник: Baikal-info.ru

Прожиточный минимум в Иркутской области ещё снизился

В Иркутской области прожиточный минимум за IV квартал 2016 года ещё сократился.

Источник: Reuters

Как говорится в постановлении регионального правительства, опубликованном в феврале 2017 года, в целом по области в расчете на душу населения — 9862 рубля (на 202 рубля меньше, чем в предыдущем квартале), для трудоспособного населения — 10450 рублей (на 243 рубля меньше), для пенсионеров — 7951 рубль (на 157 рублей меньше), для детей — 10076 рублей (на 131 рубль меньше).

Кроме того, прожиточный минимум в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях, приравненных к ним, в расчете на душу населения — 11868 рублей (на 200 рублей меньше); для трудоспособного населения — 12632 рубля, пенсионеров — 9544 рубля, детей — 12156 рублей. В иных территориях: в расчёте на душу населения — 9240 рублей (на 207 рублей меньше), для трудоспособного населения — 9775 рублей, пенсионеров — 7460 рублей, детей — 9434 рубля.

Стоит отметить, что в третьем квартале прошлого года прожиточный минимум также снизился по сравнению со вторым.

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