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07:42 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Жителей Екатеринбурга ждет одна из самых холодных недель в этом году

Ночами температура воздуха в разных районах составит 30−35 градусов.

Источник: РИА "Новости"

Одна из самых холодных недель ожидает жителей Екатеринбурга и Свердловской области, сообщили 6 февраля в Уралгидромете.

Ночью температура воздуха в разных районах будет колебаться от 30 до 35 градусов. Возможны даже сорокоградусные морозы.

Днем будет 15−20 градусов мороза. В некоторых районах 25 градусов ниже нуля.

Больших осадков синоптики пока не прогнозируют. А вот на дорогах будет гололедица в виде снежного наката.

Пока одной из самых холодных недель была первая январская. Тогда на Средний Урал пришли тридцатиградусные морозы.

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