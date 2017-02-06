Жителей Екатеринбурга ждет одна из самых холодных недель в этом году

Одна из самых холодных недель ожидает жителей Екатеринбурга и Свердловской области, сообщили 6 февраля в Уралгидромете.

Ночью температура воздуха в разных районах будет колебаться от 30 до 35 градусов. Возможны даже сорокоградусные морозы.

Днем будет 15−20 градусов мороза. В некоторых районах 25 градусов ниже нуля.

Больших осадков синоптики пока не прогнозируют. А вот на дорогах будет гололедица в виде снежного наката.

Пока одной из самых холодных недель была первая январская. Тогда на Средний Урал пришли тридцатиградусные морозы.