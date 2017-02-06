В Красноярске прошла дегустация космической еды

Лекцию о здоровой пище читает космонавт Александр Лазуткин. В Красноярск он привёз целый пакет «космической» еды. Её главная особенность — долгое хранение. В космическом корабле главного по кухне нет, поэтому каждый сам себе шеф-повар. Достаточно просто добавить воды.



Перед полётом каждому звёздному путешественнику формируют собственный набор продуктов, исходя из личных вкусов. В рационе космонавтов всем знакомые блюда — щи да каша. Обязательно едят молочное — в невесомости кальций быстро вымывается из организма.



Вот так выглядит стандартное блюдо из рациона космонавта. В данном случае сорпа с лапшой. Она представляет собой сублимированный обезвоженный брикет. Чтобы его приготовить, нужно вскрыть один край и через специальный краник залить кипяток. С другой стороны развернуть трубочку и пить как коктейль.



К слову, алкоголь на орбите также употребляют. Спиртовая настойка элеутерококка по градусам похожа на коньяк. Для тонуса можно выпивать чайную ложечку. Также на космическую станцию провозят контрабандой сало или колбасу. А однажды американцы сделали сюрприз — на шаттле привезли мороженое.



«Я брал его, распаковывал и получал удовольствие. Я три месяца был в космосе, а это только что с Земли», — рассказал космонавт, Герой России Александр Лазуткин.



Кулинарное занятие проводилось в рамках проекта «Космическая одиссея», это своеобразный кастинг для полёта на орбиту жителей Красноярска. Сейчас осталось 15 претендентов из 48. «Вести» будут следить за отбором.



