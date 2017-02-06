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08:19 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Названа дата резкого потепления в Новосибирске

Температура резко повысится до -4 градусов в четверг, но на выходных все-равно ожидаются морозы, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирск идёт резкое потепление, погода резко изменится в четверг, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

По данным сервиса «Яндекс. Погода, днем в понедельник столбик термометра покажет -16°C, пасмурно.

В ночь на вторник температура составит -13 °C, днем -11 °C, облачно.

В ночь на среду столбик термометра покажет -15°C, днем -11°C, небольшой снег.

Ночью в четверг температура составит -7°C, днем -5°C, небольшой снег.

По прогнозу «Gismeteo, днем в понедельник столбик термометра покажет -15°C, ясно.

В ночь на вторник температура составит -19 °C, днем -14 °C, облачно.

В ночь на среду столбик термометра покажет -18°C, днем -13°C, небольшой снег.

Ночью в четверг температура составит -17°C, днем -4°C, небольшой снег.

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