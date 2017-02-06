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09:08 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани похолодает

Сегодняшний день — последний теплый в регионе. Уже завтра на Кубани похолодает.

Источник: ГТРК «Кубань»

Сильных морозов, конечно, ждать не стоит. Дневные отметки на термометрах будут держаться в районе пяти градусов ниже нуля. Исключение — восток края. Там ночью температура воздуха будет опускаться до минус пятнадцати.

— При прохождении фронтальных разделов будет наблюдаться усиление ветра. Практически вся неделя у нас будет сопровождаться осадками. При понижении температуры осадки будут переходить в мокрый снег. Возможно налипание мокрого снега, — рассказал Андрей Бондарь, начальник Краснодарского гидрометцентра.

Потепления кубанцам стоит ждать лишь ближе к выходным.

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