На Кубани похолодает

Сильных морозов, конечно, ждать не стоит. Дневные отметки на термометрах будут держаться в районе пяти градусов ниже нуля. Исключение — восток края. Там ночью температура воздуха будет опускаться до минус пятнадцати.

— При прохождении фронтальных разделов будет наблюдаться усиление ветра. Практически вся неделя у нас будет сопровождаться осадками. При понижении температуры осадки будут переходить в мокрый снег. Возможно налипание мокрого снега, — рассказал Андрей Бондарь, начальник Краснодарского гидрометцентра.

Потепления кубанцам стоит ждать лишь ближе к выходным.