Синоптики прогнозируют в Калининградской области похолодание до -10°C

По сведениям Гидрометцентра, днём в понедельник, 6 февраля, столбик термометра опустится до -3°C, во вторник и среду синоптики прогнозируют −7… −8°C, в четверг и пятницу — −5… −6°C. В ночные часы температура будет понижаться до −8… −10°C.

Во вторник и четверг в Калининградской области ожидается небольшой снег, остальные дни рабочей недели пройдут без осадков. Скорость ветра не превысит 8 м/с.