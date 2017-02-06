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09:06 (мск), источник: Калининград.Ru

Синоптики прогнозируют в Калининградской области похолодание до -10°C

В ближайшие дни в регионе ожидается существенное похолодание.

Источник: Калининград.Ru

По сведениям Гидрометцентра, днём в понедельник, 6 февраля, столбик термометра опустится до -3°C, во вторник и среду синоптики прогнозируют −7… −8°C, в четверг и пятницу — −5… −6°C. В ночные часы температура будет понижаться до −8… −10°C.

Во вторник и четверг в Калининградской области ожидается небольшой снег, остальные дни рабочей недели пройдут без осадков. Скорость ветра не превысит 8 м/с.

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