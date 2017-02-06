65 лет на троне: жизнь и правление Елизаветы II

Источник: AP 2016

Елизавета Александра Мэри правит в островном государстве уже 65 лет, с 6 февраля 1952 года. Монаршее детство Ее величество королева Англии Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. В это время государством руководил ее дед — Георг V. При рождении будущую королеву назвали Елизаветой Александрой Мэри Виндзор. Она была старшей дочерью герцога Йоркского Георга, который впоследствии стал королем Великобритании Георгом VI, и леди Елизаветы Боуз-Лайон.

Источник: AP 2016

Елизавету II с раннего детства воспитывали как принцессу. У нее прекрасное образование, которое дали королеве лучшие педагоги и частные учителя. Причем во многих источниках сказано, что девочка сама тянулась к знаниям, практически самостоятельно выучила французский язык и другие предметы. Отрочество и юность во время войны В 1939 году, когда началась Вторая мировая война, Елизавете II было 13 лет. Осенью 1940 года она выступила по радио, обращаясь к детям, которые пострадали во время бомбежек, учиненных немецкими войсками.

Источник: AP 2016

Позднее Елизавета Александра Мэри стала механиком-водителем санитарной машины — во время войны она перевозила больных и раненых солдат. В 1945 году будущая английская королева работала в Запасных женских территориальных службах, в конце войны у нее уже было звание младшего командира. Любовь с первого взгляда на всю жизнь С будущим супругом Елизавета II познакомилась прямо перед началом войны в Королевском военно-морском училище, куда Георг VI с дочерьми прибыл, чтобы пообщаться с курсантами. Именно в этот приезд будущая королева впервые увидела греческого принца Филиппа, который был старше ее на пять лет и числился курсантом училища. Общались юноша и девушка только пару часов, но Елизавета даже за этот короткий период смогла влюбиться в Филиппа на всю жизнь. Несмотря на все препоны, вроде недостойного принцессе происхождения избранника и ропота при дворе, прямо после окончания войны Елизавета II предложила Филиппу обручиться. В итоге 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве состоялась торжественная церемония свадьбы будущей королевы Англии и ее возлюбленного.

Источник: AP 2016

В семье Елизаветы и Филиппа родились четверо детей. Это старший сын, наследник британского престола Чарльз Филип Артур Георг, принц Уэльский, принцесса Анна Элизабет Элис Луиза, принц Эндрю Альберт Кристиан Эдвард, герцог Йоркский, Эдвард Энтони Ричард Луис, граф Уэссекский. 29 декабря 2010 года Елизавета II впервые стала прабабушкой. В этот день у ее старшего внука — старшего сына принцессы Анны Питера Филлипса— и его жены канадки Отам Келли родилась дочь. Девочка стала 12-й в британской очереди престолонаследия. Коронация и правление Будущая королева начала свое знакомство с монаршими обязанностями еще в 1944 году. Именно тогда Елизавета стала членом Государственного совета, и тогда же ей пришлось замещать Георга VI, уехавшего на осмотр фронтов. 6 февраля 1952 года король скончался от болезни легких, а Елизавета II, которая в тот момент отдыхала с мужем в Кении, была объявлена королевой Великобритании. Год спустя, 2 июня 1953 года, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне состоялась официальная церемония коронации нового британского монарха.

Источник: AP 2016

Эпоха правления Елизаветы II была эпохой нововведений, причем сама королева была во многом первой, с легкостью принимая всё новое. Именно она принимала в Букингемском дворце первых космонавтов, стала первым английским монархом, который посетил Китай и принял у себя папу римского, 41 год назад она отправила свой первый e-mail и за 65 лет правления сотрудничала более чем с десятком премьер-министров, первым из которых был консерватор Уинстон Черчилль. Долгоправящая рекордсменка Абсолютный рекорд по длительности пребывания на британском троне королева Елизавета II установила 9 сентября 2016 года — на тот момент она занимала его 63 года и 217 дней, что на один день дольше, чем королева Виктория.

Источник: Reuters

Примечательно, что в 2012 году в честь 60-летия правления королевы Елизаветы II Биг-Бен у здания английского парламента в Лондоне официально переименовали в башню Елизаветы. Пять интересных фактов о Елизавете II

Фоторепортаж Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II 6 февраля 1952 года королева Великобритании, которая правит в стране дольше всех монархов, взошла на престол.