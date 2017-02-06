Красноярцы предложили расширить набережную и вернуть «ракеты» по Енисею

В Красноярске прошли публичные слушания, посвященные реконструкции Центральной набережной. На мероприятии около сотни горожан рассказали, какой бы они хотели видеть главную достопримечательность Красноярска.

Так, жители Центрального района предложили вернуть «ракеты», которые еще два года назад перевозили красноярцев до Дивногорска и обратно. Это, по мнению горожан, хороший старт для «развития речного транспорта».

Еще несколько человек предложили расширить набережную и продлить ее до Мелькомбината в сторону Юдинской библиотеки. Тогда у жителей удаленных районов также появиться возможность прогуляться около Енисея. Чтобы горожанам было удобно добираться до основных остановок общественного транспорта, от Речного вокзала посоветовали запустить автобус № 100. Предполагается, что он будет курсировать от конца и до начала набережной. Еще одним нововведением может стать пешеходная дорожка от острова Посадный до Центральной набережной.

Среди предложений также прозвучали планы по восстановлению моста по ул. Сергея Лазо. Аварийная эстакада сейчас ведет к острову Татышев. Если объект удастся отреставрировать, у жителей Зеленой Рощи появится возможность прогуляться до центра города.

На общественных слушаниях в «Доме кино» также присутствовал депутат от Центрального района Владимир Владимиров. Городской парламентарий предложил «не засорять набережную, оставив место для прогулок горожан и для парочки кафе».

Красноярцы согласились с предложением депутата. Но с тем условием, что заведения будут презентабельного вида. При этом горожане требуют снести летние кафе и «пивнушки». Они, считают жители, только портят внешний вид города и создают эффект замусоренности.