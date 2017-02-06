Изменится расписание электричек до Каргата и Коченево с 13 февраля

Расписание движения двух пригородных поездов Западного направления изменится. Это сделано в связи с многочисленными обращениями пассажиров и для их удобства, сообщает компания «Экспресс-Пригород».

Пригородный электропоезд «Новосибирск-Каргат» будет отправляться на семь минут позже. Отправление со станции «Новосибирск-Главный» — в 8.26 (время указано местное), а прибытие на станцию «Каргат» — в 11.28.

Пригородный поезд «Коченево-Новосибирск» отправится на девять минут раньше. От станции «Коченево» — в 7.08 (время местное), прибытие на станцию «Новосибирск-Главный» в 8.20 по местному времени.

Подробную информацию о времени движения поезда по станциям можно уточнить на сайте ОАО «Экспресс-Пригород». Пригородная компания просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Напомним, 11 декабря 2016 года запущен дополнительный скорый поезд «Новосибирск-Томск». Расписание поездов составлено с учетом максимального удобства для жителей обоих городов. Цена на билеты в сидячем вагоне составляет 451 рубль, но может изменяться в зависимости от даты. Время в пути — 4 часа 38 минут.