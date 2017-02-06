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08:22 (мск), источник: ИА Башинформ

МЧС Башкирии предупреждает о сильном снеге и метелях

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. МЧС Башкортостана предупреждает о сильном снеге и метелях. Ссылаясь на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ведомство сообщает, что сегодня, 6 февраля, в регионе ожидается облачная погода.

Прогнозируется снег, по югу республики до сильного. В отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы. Ветер юго-восточный со скоростью 9−14 м/с. Порывы могут достигать до 20 м/с. Днем температура воздуха составит -5,-10 градусов, по северу — 15 градусов. На отдельных участках автодорог ухудшение видимости от 500 до 1000 метров.

Главное управление МЧС России по республике рекомендует водителям по возможности не выезжать на автотранспорте, если он технически не готов к движению по снежному накату и гололеду, быть предельно внимательными, помнить о соблюдении дистанции и выборе безопасного скоростного режима. Неопытным автолюбителям нужно воздержаться от поездок за рулем. До выезда на трассу необходимо убедиться, что резина соответствует условиям дорожного покрытия. Пешеходы должны быть осторожны при пересечении трассы. Рекомендуется подготовить малоскользящую обувь, прикрепить на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклеить лейкопластырь.

При усилении ветра желательно ограничить выход из зданий, укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш может упасть шифер и другие кровельные материалы. Нельзя укрываться от ветра за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам. В период штормовых ветров следует проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

При скачках напряжения электросети нужно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы избежать пожара.

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