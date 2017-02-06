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08:50 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

ЮУрГУ в Златоусте лишили государственной аккредитации

Об этом сообщил Рособрнадзор.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) лишил государственной аккредитации филиал ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» в г. Златоусте: по специальностям: гуманитарные и сфера обслуживания. Информация об этом опубликована сайте Рособрнадзор, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В сообщении также говорится, что такое решение принято по результатам проведенной проверки информации. Филиал должен был устранить выявленные Рособрнадзором несоответствия.

В случае лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может учить студентов, но после обучения выпускник получит документ образца учебного заведения. А вот диплом установленного Минобрнауки России образца вуз лишенный аккредитации выдавать не имеет право. Не получат в таком учебном заведении и отсрочку по призыву. Но, судя по списку специальностей, на которые набирали студентов, гуманитарных наук и сферы обслуживания среди них уже нет.

При этом учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

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