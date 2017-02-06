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09:07 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Рабочая неделя в Воронеже будет морозной и солнечной

Очередное похолодание придет в Воронеж на рабочей неделе. Погода в городе станет по-настоящему зимней: будет морозно, но солнечно. Осадков не ожидается, только в пятницу, 10 февраля, синоптики обещают облачность и небольшой снег.

В начале недели регион окажется на юго-западной периферии антициклона. Наполненный холодным воздухом, он постепенно прекратит снегопады и продолжит понижение температуры. Подробный прогноз на ближайшие дни опубликовал Воронежский гидрометцентр.

В понедельник, 6 февраля, днем -12, солнечно, бесснежно, ветер северный, 4−9 м/сек. Самым теплым в метеоистории Воронежа этот день был в 2016 году, когда воздух прогрелся до +3,9, а самым холодным — в 1967-м: тогда синоптики зафиксировали 31,1 градуса мороза.

Во вторник, 7 февраля, ночью -20, днем -17 градусов. Морозная и солнечная погода сохранится, ветер немного усилится — до 5−10 м/сек, северного направления.

Среда, 8 февраля, станет самыми холодными сутками на неделе: ночью -24 градуса, днем -16. По-прежнему в городе будет холодно и солнечно, без осадков, ветер северный, 5−10 м/сек.

В четверг, 9 февраля, ночью -20, днем -9 градусов. Мороз и солнце, без осадков, ветер северо-восточный, 5−10 м/сек.

Потепление придет в город в последний день рабочей недели, 10 февраля. Ночью будет -13, днем -6 градусов. Облачно, небольшой снег, ветер юго-восточный, 5−10 м/сек.

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