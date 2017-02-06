Рабочая неделя в Воронеже будет морозной и солнечной
Очередное похолодание придет в Воронеж на рабочей неделе. Погода в городе станет
Очередное похолодание придет в Воронеж на рабочей неделе. Погода в городе станет
В начале недели регион окажется на
В понедельник, 6 февраля, днем -12, солнечно, бесснежно, ветер северный, 4−9 м/сек. Самым теплым в метеоистории Воронежа этот день был в 2016 году, когда воздух прогрелся до +3,9, а самым холодным — в 1967-м: тогда синоптики зафиксировали 31,1 градуса мороза.
Во вторник, 7 февраля, ночью -20, днем -17 градусов. Морозная и солнечная погода сохранится, ветер немного усилится — до 5−10 м/сек, северного направления.
Среда, 8 февраля, станет самыми холодными сутками на неделе: ночью -24 градуса, днем -16.
В четверг, 9 февраля, ночью -20, днем -9 градусов. Мороз и солнце, без осадков, ветер
Потепление придет в город в последний день рабочей недели, 10 февраля. Ночью будет -13, днем -6 градусов. Облачно, небольшой снег, ветер