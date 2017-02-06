У новосибирцев из багажа изъяли 200 кило иностранных продуктов
В новосибирском аэропорту «Толмачево» задержали 200 килограмм продуктов из Азербайджана и Узбекистана, сообщает
В новосибирском аэропорту «Толмачево» задержали 200 килограмм продуктов из Азербайджана и Узбекистана, сообщает
У новосибирцев из багажа изъяли 200 кило продуктов, привезенных из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана, сообщает
«Незаконно ввозимую продукцию — орехи, фрукты, сухофрукты, приправы, бахчевые, рис, семена укропа, свежая зелень, посадочный семенной материал, мясо-, молочная продукция, мед — инспекторы управления области выявляли в ходе контроля багажа пассажиров, прибывающих из стран ближнего и дальнего зарубежья», — говорится в сообщении ведомства.
Продукты растительного происхождения запрещены к ввозу