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09:02 (мск), источник: Вести - Новосибирск

У новосибирцев из багажа изъяли 200 кило иностранных продуктов

В новосибирском аэропорту «Толмачево» задержали 200 килограмм продуктов из Азербайджана и Узбекистана, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по НСО.

Источник: Вести - Новосибирск

У новосибирцев из багажа изъяли 200 кило продуктов, привезенных из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по НСО.

«Незаконно ввозимую продукцию — орехи, фрукты, сухофрукты, приправы, бахчевые, рис, семена укропа, свежая зелень, посадочный семенной материал, мясо-, молочная продукция, мед — инспекторы управления области выявляли в ходе контроля багажа пассажиров, прибывающих из стран ближнего и дальнего зарубежья», — говорится в сообщении ведомства.

Продукты растительного происхождения запрещены к ввозу из-за действующего временного ограничения на ввоз в Россию подкарантинной продукции из республик Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан в ручной клади и багаже.

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