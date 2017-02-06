У новосибирцев из багажа изъяли 200 кило иностранных продуктов

У новосибирцев из багажа изъяли 200 кило продуктов, привезенных из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по НСО.

«Незаконно ввозимую продукцию — орехи, фрукты, сухофрукты, приправы, бахчевые, рис, семена укропа, свежая зелень, посадочный семенной материал, мясо-, молочная продукция, мед — инспекторы управления области выявляли в ходе контроля багажа пассажиров, прибывающих из стран ближнего и дальнего зарубежья», — говорится в сообщении ведомства.