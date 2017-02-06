Непогода ограничила движение на границе Челябинской и Оренбургской областей

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МЧС Оренбургской области, в соседнем регионе порывисты ветер до 15−20 метров в секунду, метель, сильный снег, налипание мокрого снега на провода.

И-за непогоды введено ограничение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги Р-336 Оренбург-Орск с 170 по 260 километр.

Развернуто 3 мобильных пункта обогрева, в том числе на 207 километре трассы Р-336 «Оренбург-Орск-Шильда-граница Челябинской области».

Приведены в готовность пункты временного размещения. Для мониторинга состояния автомобильных дорог продолжают работать 5 оперативных групп.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, на Южном Урале снег идет во всех муниципальных образованиях, в ряде территорий отмечается метель. Все дороги в проезжем состоянии. Ограничение движения пока не вводилось.

Водителей просят неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию при движении, быть предельно внимательными и осторожными за рулем и помогать тем, кто попал в беду.