В Омске супруга крупного взяточника попросила пощадить мужа

Жительница Исилькульского района Наталья Фомина подала обращение в Куйбышевский райсуд Омска. Фомина — супруга члена организованной группы исилькульских взяточников Сергея Фомина. Женщина требует смягчить наказание супругу в связи с изменением уголовного законодательства. У заключенного относительно хорошие характеристики. У него нет долгов.

Меж тем в декабре в Куйбышевском райсуде уже пересматривали приговоры подельникам Фомина и сроки пребывания за решеткой преступникам решили снизить, но кардинально ситуация не изменилась.

Сергей Фомин был осужден с товарищами в 2015 году. Задержанным жителям Исилькульского района дали от 6 до 6,5 лет колонии строгого режима. Они оказались причастны к 285 взяткам. Мужчины работали в автодорожном надзоре и брали мзду от водителей грузовиков за сокрытие административных правонарушений.