В Башкирии появятся новые скульптурные композиции, посвященные Советскому солдату

Как сообщили в Минкультуры Башкортостана, подготовка фундамента и благоустройство прилегающей территории будут осуществлены за счет бюджета республики.

Памятники будут состоять из фигуры Советского солдата и двух пилонов. Памятник Советскому солдату планируется установить в селе Кармаскалы и городе Ишимбае. Памятный обелиск обретет прописку в селе Авдон Уфимского района. Автором работ является выходец из Уфы, российский скульптор-монументалист и архитектор Денис Стритович.

В 2015 году в Кармаскалинском районе состоялось торжественное открытие конного памятника легендарному генералу Минигали Шаймуратову, автором работы является Денис Стритович. Также в числе его известных работ: памятник Сергею Клычкову (Талдомский район, Московская область, 2001); памятник Святому преподобному Елисею Лавришевскому (Лавришевский монастырь, 2009); памятник труженикам тыла (Димитровград, 2010); памятник Александру II (Белый Ключ, Ульяновская область, 2011); памятник хирургу Валерию Шумакову (Москва, 2011), мемориальная доска в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи (Москва, 2017).