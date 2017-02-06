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09:00 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии появятся новые скульптурные композиции, посвященные Советскому солдату

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Башкортостане появятся памятный обелиск и две скульптурные композиции, посвященные Советскому солдату. Финансирование их изготовления включило в план на 2017 год Российское военно-историческое общество.

Как сообщили в Минкультуры Башкортостана, подготовка фундамента и благоустройство прилегающей территории будут осуществлены за счет бюджета республики.

Памятники будут состоять из фигуры Советского солдата и двух пилонов. Памятник Советскому солдату планируется установить в селе Кармаскалы и городе Ишимбае. Памятный обелиск обретет прописку в селе Авдон Уфимского района. Автором работ является выходец из Уфы, российский скульптор-монументалист и архитектор Денис Стритович.

В 2015 году в Кармаскалинском районе состоялось торжественное открытие конного памятника легендарному генералу Минигали Шаймуратову, автором работы является Денис Стритович. Также в числе его известных работ: памятник Сергею Клычкову (Талдомский район, Московская область, 2001); памятник Святому преподобному Елисею Лавришевскому (Лавришевский монастырь, 2009); памятник труженикам тыла (Димитровград, 2010); памятник Александру II (Белый Ключ, Ульяновская область, 2011); памятник хирургу Валерию Шумакову (Москва, 2011), мемориальная доска в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи (Москва, 2017).

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