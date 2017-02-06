ГК «Ростов-Дон» вышел в плей-офф Кубка ЕГФ, обыграв в Венгрии «Эрд»

Как сообщает пресс-служба донского клуба, состоявшаяся 5 февраля встреча команд завершилась со счетом 30:19 в пользу ростовчанок.

По итогам матча главный тренер ГК «Ростов-Дон» Фредерик Бужан заявил журналистам: «Сегодня был важный поединок. Победа позволила нам занять первое место в группе и досрочно выйти в четвертьфинал Кубка ЕГФ. На протяжении всего матча команда сохраняла хороший настрой и придерживалась выбранного плана. Если сумеем сохранить этот настрой и игру, то сможем решить задачи, которые стоят перед нами в этом сезоне».

11 февраля донской клуб встретится на своей площадке с норвежским «Биасеном».