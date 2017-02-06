Сильные снегопады в Киеве: въезд транспорта ограничен

В связи с сильными снегопадами в понедельник, 6 февраля 2017 года, с 06:00 утра въезд крупногабаритного транспорта в столицу ограничен. Об этом сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 6 февраля в Киеве ожидаются сильные снегопады. Ночью вероятный прирост высоты снежного покрова — 1,5−2 см, днем — на 2−3 см. Температура ночью 7−9° мороза, днем около 5−7° мороза.