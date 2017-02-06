Сильные снегопады в Киеве: въезд транспорта ограничен
Въезд в Киев крупногабаритного транспорта будет ограничен в понедельник с 6 утра.
Въезд в Киев крупногабаритного транспорта будет ограничен в понедельник с 6 утра.
В связи с сильными снегопадами в понедельник, 6 февраля 2017 года, с 06:00 утра въезд крупногабаритного транспорта в столицу ограничен. Об этом сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, 6 февраля в Киеве ожидаются сильные снегопады. Ночью вероятный прирост высоты снежного покрова — 1,5−2 см, днем — на 2−3 см. Температура ночью 7−9° мороза, днем около 5−7° мороза.
«В условиях осложнения погодных условий водителям частных авто рекомендуется по возможности воздерживаться от поездок на личном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники», — говорится в сообщении.
Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в понедельник, 6 февраля, в Киеве пойдет снег, а во вторник начнется серьезное похолодание.
«Существенное похолодание 7 февраля коснется большинстве областей, кроме запада и юга. Самые сильные морозы ожидаются на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Луганщине, до -20 и ниже», — пообещала она.