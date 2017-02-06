Пересадка органов в Молдове: количество операций стало увеличиваться

По данным Агентства по трансплантации, в прошлом году было проведено 22 операции по пересадке почки — на 12 больше, чем в 2015-ом. Удвоилось и количество получивших новую печень — ее пересадили девятерым пациентам.

28 раз пересадили роговицу — это вдвое больше, чем годом ранее. Более 600 операций врачи провели по замене кожи. В январе этого года двум пациентам уже пересадили почку и двум — печень. В списке ожидания на пересадку почки еще 38 человек, новую печень ожидают около 90 пациентов.