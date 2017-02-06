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10:54 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцев удивили «гуляющие» по ПАЗам кондукторы

Красноярские «пазики» меняют схему обслуживания пассажиров.

Красноярские «пазики» меняют схему обслуживания пассажиров: в некоторых из них кондукторы теперь перемещаются по салону, собирая плату за проезд, как в больших автобусах.

Красноярцы сообщают о подобных нововведениях на маршрутах № 6 и 81. Кондуктор «шестерки» накануне пояснила пассажирам, что это якобы связано с новыми требованиями департамента транспорта. По ее словам, объясняется тем, например, что пассажиры иногда не успевают заранее подать транспортные и социальные карточки, что вызывает задержку на выходе пассажиров и конфликтные ситуации.

В департаменте транспорта этой новости удивились, сообщив, что подобных распоряжений не выдавали. Там предположили, что это, вероятно, инициатива компаний-перевозчиков. При этом в департаменте отметили, что такой порядок работы кондукторов соответствуют правилам, по которым пассажиры обязаны оплатить проезд в течение одной остановки.

Реакция пассажиров на нововведение неоднозначная. Одни довольны тем, что теперь могут свободно выходить в заднюю дверь, так как уже оплатили проезд. Другие отмечают, что в час пик перемещение кондуктора по тесному автобусу вызывает неудобство.

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