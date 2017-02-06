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09:18 (мск), источник: АиФ Самара

Коммунальные службы Самары мобилизованы в связи с усилением снежных осадков

В вечернее время суток и ночью на расчистку Самары от снега привлекалось более 200 единиц спецтехники.

Городские коммунальные службы мобилизованы в связи с усилением снежных осадков, сообщает администрация Самары.

В воскресенье, 5 февраля, в дневную смену для уборки снега было задействовано 122 единицы спецтехники и 131 рабочий.

По информации МП «Благоустройство», в ночную смену число уборочной техники увеличилось до 217 единиц. Одновременно с расчисткой и вывозом снега улицы обрабатывались противогололедными реагентами.

Расчисткой посадочных площадок и подходов к остановочным павильонам занимались порядка 300 рабочих МП «Благоустройство».

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