Коммунальные службы Самары мобилизованы в связи с усилением снежных осадков

Городские коммунальные службы мобилизованы в связи с усилением снежных осадков, сообщает администрация Самары.

В воскресенье, 5 февраля, в дневную смену для уборки снега было задействовано 122 единицы спецтехники и 131 рабочий.

По информации МП «Благоустройство», в ночную смену число уборочной техники увеличилось до 217 единиц. Одновременно с расчисткой и вывозом снега улицы обрабатывались противогололедными реагентами.

Расчисткой посадочных площадок и подходов к остановочным павильонам занимались порядка 300 рабочих МП «Благоустройство».