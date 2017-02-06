Садоводам Владивостока расскажут, как получить небывалый урожай персиков
Вход свободный.
Вход свободный.
Садоводам приморской столицы предлагают узнать о том, как правильно ухаживать за персиковыми деревьями и чем их удобрять, чтобы получить небывалый урожай. Лекция пройдёт уже в предстоящую пятницу, 10 февраля.
«О наиболее адаптированных для нашего климата сортах, агротехнике выращивания и защите персиковых деревьев от вредителей и болезней расскажут специалисты в предстоящую пятницу. Мы традиционно приглашает всех желающих на бесплатные занятия в школу садоводов и огородников», — рассказала Ольга Михалёва, начальник отдела по развитию общественного партнерства администрации Владивостока.
Занятие пройдёт в актовом зале
Лекция состоится 10 февраля в 14:00.