Синоптики обещают в Калининградской области холода до минус 14 градусов

Во вторник ночью ожидается -9 градусов, днем до -7. Самым холодным днем предстоящей рабочей недели будет среда, ночью температура опустится до -10 градусов, днем ожидается до -8. В четверг ночью -9, днем -6. В пятницу ночью -8, днем -5. Во вторник и в четверг будет идти небольшой снег, в остальные дни синоптики обещают облачную погоду без осадков.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует во вторник ночью -13, днем -8. В среду ночью -14 градуса, днем -9. В четверг ночью ожидается -8 градуса, днем обещают -4. В пятницу -9 днем и -5 ночью. Согласно данному прогнозу осадков не ожидается.

Согласно прогнозу погоды на «Новом Калининграде.Ru», во вторник ночью -6,7, днем -6,9. В среду ночью похолодает до -11, днем температура поднимется до -6,7. В четверг ночью -11,7, днем -3,8. В пятницу обещают ночью ожидается -10,7, днем -3,8. Снег ожидается во вторник и среду.