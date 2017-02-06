В нескольких районах Воронежской области действует карантин по бешенству
Карантин по бешенству действует в нескольких районах Воронежской области. До 7 апреля ограничительные мероприятия ввели в Богучаре и Панино.
Карантин по бешенству действует в нескольких районах Воронежской области. До 7 апреля ограничительные мероприятия ввели в Богучаре и Панино.
Во время карантина запрещены выставки собак и кошек, торговля домашними животными, а также вывоз их за пределы неблагополучного района. Такие же ограничительные меры будут действовать до 20 февраля в Ольховатском районе и до 24 марта в Семилукском районе.