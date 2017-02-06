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09:58 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярских любителей тонировки стали ловить на парковках

Только за один день работы профилактической группы дорожные полицейские выявили более 100 нарушителей.

Источник: РИА "Новости"

Красноярская дорожная полиция водит новые методы борьбы с тонировкой — сотрудники полка ДПС выявляют нарушения на городских парковках.

В рамках операции «Чистое стекло» в полку ДПС создали группу смешанного патрулирования для выявления фактов чрезмерной тонировки на передних боковых и лобовом автомобильных стеклах.

Инспекторы ДПС на служебном автомобиле гражданского исполнения патрулируют парковки и дороги и при выявлении нарушения фотографируют транспортное средство. Затем полицейские устанавливают владельца и передают данные в территориальные отделы полиции. Далее с хозяином автомобиля связывается участковый уполномоченный полиции и «рекомендует прекратить нарушение правил дорожного движения».

«Только за один день работы профилактической группы дорожных полицейских выявлено более 100 нарушителей. Сотрудники ГИБДД отмечают, что нанесение тонированной пленки не по ГОСТу значительно снижает видимость для водителя и зачастую является сопутствующим фактором дорожно-транспортных происшествий», — рассказали в пресс-службе полка ДПС.

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