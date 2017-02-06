В Челябинской области начинается неделя ядреных морозов

По прогнозам челябинского гидрометцентра, температура воздуха резко понизится в ночь на 8 февраля до минус 26 градусов. Следующие четыре дня в дневные часы ожидается до минус 21 градуса, ночью — до минус 32 градусов. Морозы начнут спадать только к воскресенью.

При температуре воздуха ниже минус 25 градусов отменяют занятия для школьников. Информацию об отмене занятий в Челябинске можно найти на сайте Единой дежурно-диспетчерской службы Челябинска или Челябинской городской службы спасения. Можно позвонить по телефону диспетчера «063».