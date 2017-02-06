Число больных раком растет

Она приурочена ко Всемирному дню борьбы с раком, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Сегодня онкологические заболевания находятся на втором месте в списке самых распространенных причин смерти после сердечно-сосудистых. При этом в Челябинской области больных становится все больше.

«Ежегодный прирост составляет 1,9%. Но в то же время патологии стали выявляться значительно чаще при проведении диспансеризации и профилактических осмотров. В частности, за 2015 год они составили 25,3% от вновь учтенных случаев», — рассказали в региональном центре медицинской профилактики.