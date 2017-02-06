Житель Снежинска увидел НЛО

НЛО с южноуральским следом. Уфолог из Снежинска опубликовал видео неопознанного объекта, летящего рядом с солнцем, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Алексей Сапожников смонтировал ролик из фотографий, снятых с космического корабля. По его словам, все данные NASA есть в открытом доступе, просто на этот раз он успел их обработать первым. Снежинца поддержал американский коллега ученый Скотт Уорринг. После изучения материалов он тоже высказал мнение, что на снимках — именно инопланетный корабль. В NASA эти заявления пока оставили без комментариев.