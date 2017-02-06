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10:31 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

7 февраля в ряде казанских домов не будет света

Плановые ремонтные работы пройдут в Вахитовском, Кировском, Московском, Приволжском и Советском районах.

(Город Казань KZN.RU, 6 февраля). 7 февраля в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 9.00 до 17.00 света не будет в Вахитовском районе по адресам:

ул. Дачная, 73−86;
ул. Киевская, 13, 14, 44, 45;
ул. Мичурина, 19−58;
ул. Соревнования, 24−28;
ул. Щорса, 31−67.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Кировском районе по адресам: ул. Новороссийская, 76, 78, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104а, 105, 106а, 107, 107а, 109, 110а, 112, 114, 116, 118, 124, 126; ул. Туристическая, 102.

С 8.00 до 17.00 отключение произойдет в Московском районе по адресам: ул. Декабристов, 100, 100б, 102, 104, 106, 106а, 108;
пр. Ямашева, 4, 6.

С 9.00 до 16.00 без света останутся жильцы улицы Танковая Приволжского района.

Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Кировского и Советского районов.

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