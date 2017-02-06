Новосибирские медики и геологи создали новый метод диагностики панкреатита
Метод предполагает использование программного обеспечения, которое создавалось для проведения геологоразведочных работ.
Метод предполагает использование программного обеспечения, которое создавалось для проведения геологоразведочных работ.
НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Специалисты Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ) и Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН разработали не имеющий аналогов метод диагностики заболеваний поджелудочной железы по ее электрической активности, сообщила ТАСС научный руководитель проекта, сотрудница кафедры общей хирургии НГМУ Алла Трубачева.
«Идея использования электрографии возникла для мониторинга развития панкреонекроза. Мы выяснили, что электрография — это достаточно уникальный метод исследования, поскольку позволяет в режиме онлайн точно диагностировать все изменения поджелудочной железы, в том числе на начальной стадии заболевания», — сказала Трубачева.
По ее словам, метод предполагает использование программного обеспечения, которое создавалось для проведения геологоразведочных работ. Сотрудники ИНГГ СО РАН создали
Работы по проекту велись с использованием средств гранта Российского союза фундаментальных исследований. В ближайших планах ученых — усовершенствование технологии, чтобы появилась возможность снимать показания прямо с поверхности кожи, без вживления электродов.
Панкреатит — распространенное заболевание, на которое приходится, по разным оценкам, от 5 до 9% всех выявляемых случаев болезней