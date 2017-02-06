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11:58 (мск), источник: AmurMedia.ru

Новая школа появится в Хабаровске уже в мае этого года

Трехэтажное здание сможет разместить 560 учеников.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 6 февраля, AmurMedia.

В мае в Хабаровске появится еще одна школа. После капитального ремонта в строй планируют ввести второе здание школы № 27 в поселке имени Горького. Трехэтажное здание сможет разместить 560 учеников, при этом малыши здесь не будут учиться, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе городской администрации.

«Начальной школы здесь не будет. Будем размещать только старшее и среднее звено. Так как здесь хорошая вместительность — будем набирать дополнительные классы. Что касается младшего звена, то у нас очень хорошие условия для них в первом здании 27-й школы. Будем делать большой стадион на два учреждения. Они как раз им разделены», — отметила начальник управления образования Хабаровска Ольга Тен.

По словам специалистов, отвечающих за ход ремонта, здание готово почти на 80%. Стоить отметить, что подрядчик выполнил колоссальный объем работы. Под реконструкцию попали все коммуникации. Дело в том, что школа была построена в 1963 году, и с тех пор все сети пришли в негодность.

«В этом здании пришлось провести комплексный капитальный ремонт. Мы уже провели новую систему водоснабжения, отопления и канализации. Закончили установку современной системы вентиляции всех помещений. Заново провели электрические сети. Сейчас занимаемся установкой слаботочных систем — это пожарная сигнализация и структурированные кабельные сети. Начинаем отделочные работы. Скоро уже выйдем на финишную прямую», — рассказал начальник отдела по ремонтам объектов отрасли управления образования Хабаровска Александр Писарев.

Сдать школу планируют в мае этого года. Новое здание станет одним из подарков ко дню Хабаровска. Специалисты уже заказали оборудование и мебель для классов. В город оно прибудет через несколько месяцев. С вводом в эксплуатацию второго здания 27-й школы в поселке имени Горького ликвидируют вторую смену для учеников — уверена Ольга Тен.

А в конце этого года еще одна школа должна появиться в микрорайоне «Ореховая Сопка». Сейчас там идут работы по оборудованию фундамента здания. Ультрасовременная школа по плану примет 800 учеников.

«Мы планируем, что это будет необычная школа. В связи с тем, что на Дальнем Востоке появился космодром, то мы хотим, чтобы новое учебное заведение было связано с космонавтикой. Надеюсь, у нас это получится», — рассказала Ольга Тен.

Возведение школы финансируется тремя бюджетами. Так, из федеральной казны на строительные работы было выделено 385 млн рублей, краевые власти выделили на проект 357 млн рублей, а доля городского бюджета превысила 247 млн рублей. По срокам, здание школы должны сдать в декабре этого года. 1 сентября 2018 года учреждение откроет свои двери для учеников.

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