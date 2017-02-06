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10:06 (мск), источник: СуперОмск

Омская танцовщица отсудила 20 тысяч за падение в подвал

Омский облсуд рассмотрел апелляционную жалобу по делу о падении 15-летней омички в подвал.

29 февраля 2016 года девушка возвращалась домой с тренировки и упала в нишу подвального эвакуационного выхода в доме № 114/3 по улице Омская. Из-за этого девушка, которая профессионально занималась бальными танцами, получила ушибы и ссадины, утратила физическую активность и не смогла участвовать в ряде спортивных мероприятий.

«Ниша эвакуационного выхода, в которую упала девушка, находилась на тротуаре, не была оборудована должным образом, не имела ограждений и предупреждающих элементов, стенок, выступающих над уровнем тротуара. Освещение в темное время суток отсутствовало», — отмечает пресс-служба омской прокуратуры.

В связи с этим мать потерпевшей потребовала от ООО «УК «Жилищник 7», обслуживающего данную территорию, возмещения материального и морального ущерба — 50 и 30 тысяч рублей. Однако суд первой инстанции — Куйбышевский районный — в удовлетворении этого требования отказал, аргументировав это недоказанностью падения именно в этот подвал.

Впоследствии судебная коллегия облсуда первоначальное решение отменила, доказав связь между травмами на теле девушки и падением в данный подвал, оборудованный с нарушением правил технической эксплуатации. Суд обязал управляющую компанию выплатить 20 тысяч рублей пострадавшей, а также внес частное определение в адрес директора «Жилищника 7».

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