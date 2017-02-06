Свет будут отключать в течение четырех дней в домах ряда улиц Ростова
Электричество будут отключать в течение четырех дней с 9.00 до 17.00 в домах ряда улиц донской столицы, сообщает
Электричество будут отключать в течение четырех дней с 9.00 до 17.00 в домах ряда улиц донской столицы, сообщает
7 февраля света не будет в ряде домов на проспекте Королева и улице Добровольского.
8 февраля электричество отключат на проспектах Космонавтов и Королева, 9 февраля — в поселке Верхнетемерницком и на улице Вселенной, 10 февраля — в переулках Белозерском и Ботанический спуск, а также на улицах Белореченской, Лесопарковой и Родниковой.
Причина неудобств — проведение технических работ с целью исключения аварийных ситуаций.