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10:16 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Свет будут отключать в течение четырех дней в домах ряда улиц Ростова

Электричество будут отключать в течение четырех дней с 9.00 до 17.00 в домах ряда улиц донской столицы, сообщает пресс-служба АО «Донэнерго».

7 февраля света не будет в ряде домов на проспекте Королева и улице Добровольского.

8 февраля электричество отключат на проспектах Космонавтов и Королева, 9 февраля — в поселке Верхнетемерницком и на улице Вселенной, 10 февраля — в переулках Белозерском и Ботанический спуск, а также на улицах Белореченской, Лесопарковой и Родниковой.

Причина неудобств — проведение технических работ с целью исключения аварийных ситуаций.

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