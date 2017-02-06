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10:12 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

20-градусные морозы ожидаются в Волгоградской области

Резкое похолодание обещают синоптики в Волгоградской области. Об этом ВДТВ стало известно из сообщении регионального гидрометцентра.

Сегодня днем по области ожидается 8 градусов мороза, а уже ночью столбик термометра упадет до -19. Во вторник днем синоптики обещают -14 градусов, ночью — -23. До конца недели днем температура будет варьироваться от -9 до -14 градусов. Ночами воздух будет остывать до -21 градуса. Лишь с пятницы на субботу в темное время суток синоптики обещают -17 градусов.

Всю неделю на регион будет дуть северные и северо-восточный ветер со скоростью до 4 метров в секунду. Что касается осадков, то только во вторник ожидается снег.

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