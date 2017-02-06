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10:15 (мск), источник: Sputnik.md

Из-за тумана объявлен желтый код: в Молдове задерживаются самолеты

Туман затрудняет движение не только водителей (в Кишиневе с утра — пробки), но и вносит коррективы в работу столичного аэропорта.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Туман опустился на всю Молдову. В связи с этим синоптики объявили желтый код метеоопасности. Видимость составляет, по данным молдавских метеорологов, не более 200 метров.

Кроме того, по прогнозам, такая туманная погода продержится до конца дня. В связи с этим в аэропорту Кишинева отменены и задержаны некоторые авиарейсы.

Отменен рейс на Бухарест: самолет должен был вылететь из Кишинева сегодня в 7 утра. Опаздывают рейсы Кишинев-Москва и Кишинев-Стамбул. Вылет первого планируется в 12.45; вылет второго — в 11.30.

Также задержан рейс Стамбул-Кишинев: он должен был прилететь в молдавскую столицу в 08.50, ожидается прилет в 10.30.

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