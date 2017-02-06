В Челябинске дорожные службы работают в усиленном режиме из-за снегопада: на улице города вышло порядка 100 единиц техники

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии.

По словам руководителя управления эксплуатации автомобильных дорог «Южуралмост» Евгения Луганского, сегодня, 6 февраля, дорожные службы работают в усиленном режиме. «Ночью выходило 229 единиц техники, днем организовано пять колонн с сопровождением машин ГИБДД. Всего в уборке будет задействовано порядка 100 единиц техники», — отметил он.

Евгений Тефтелев обратил вынимание, что по прогнозу синоптиков снегопады в ближайшее время еще будут продолжаться. «Нужно продолжать уборку снега днем и ночью, чтобы максимально быстро навести порядок», — подчеркнул градоначальник.